В Ивановской области за поддержку террористов задержали иностранца

В Ивановской области задержали гражданина иностранного государства, которого подозревают в содействии террористам.

Как сообщает портал regnum.ru, сотрудники регионального управления ФСБ задержали гражданина одной из стран СНГ, причастного к террористической деятельности. По версии следствия, мужчина через мессенджер склонял жителей Ивановской области к выезду в Сирию и помощи террористам, а также финансированию террористических организаций.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.