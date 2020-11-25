В Кургане из-за взрыва бытового газа в частном доме погибла семья

В Кургане в результате взрыва бытового газа в одном из частных домов погибла семья из трёх человек.

Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла в ночь на 24 ноября. По предварительной версии, в доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого была повреждена конструкция жилища и начался пожар.

В результате обрушения дома и пожара погибли все трое членов семьи, проживавшей в жилом помещении. На месте работают оперативники. Выясняется, были ли у семьи документы на дом и разрешение на подключение к газу.