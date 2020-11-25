В Петербурге отец споил и изнасиловал 13-летнюю дочь

В Санкт-Петербурге мужчина на съёмной квартире напоил алкоголем свою 13-летнюю дочь, после чего изнасиловал его.

Как сообщает ren.tv, 58-летний петербуржец пригласил свою 13-летнюю дочь в гости на съёмную квартиру на Васильевском острове. Девочка постоянно проживала с матерью.

Мужчина напоил девочку-подростка алкоголем, а позже изнасиловал её. Об этом пострадавшая рассказала школьному психологу, которая обратилась в полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что этот эпизод был не первым: весной прошлого года мужчина неоднократно насиловал девочку.

В настоящее время педофила разыскивает полиция. Расследование дела продолжается.