Оперативники предотвратили серию терактов в Московском регионе

ФСБ предотвратила серию терактов, которые готовила ячейка запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает РИА "Новости", силовики задержали террориста из Центральной Азии во Владимирской области. Где находились остальные члены банды, не уточняется. По данным оперативников, ячейка собирала деньги для организации и вербовала боевиков.

На местах нахождения террористов силовики изъяли самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами, а также документы и иные предметы.