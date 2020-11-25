Восьмилетний мальчик пришёл в гости к другу и напал на него с ножом

На Сахалине восьмилетний мальчик пришёл в гости к другу и во время конфликта ударил его ножом.

Как сообщает rt.com, инцидент произошёл 24 ноября. Восьмилетний ребёнок пришёл в гости к однокласснику, когда его родители были на работе. Подростки играли в планшет и смотрели мультфильмы, однако в какой-то момент между ними произошёл конфликт, и гость ударил одноклассника ножом в грудь не менее четырёх раз.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали и прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.