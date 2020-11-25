В Одессе пассажирка трамвая устроила скандал из-за русского языка

В Одессе между пассажирами трамвая произошёл скандал из-за разговоров женщины на русском языке.

Как сообщает lenta.ru, конфликт разгорелся из-за того, что одна из пассажирок разговаривала на русском языке. Другая женщина попросила её перейти на украинский, а когда русскоговорящая пассажирка отказалась, её оппонентка стала оскорблять её и угрожать ей.

В конфликт вмешался мужчина, представившийся полицейским. Он посоветовал инициировавшей конфликт женщине отправиться во Львов или Тернополь и "свистеть там". Тогда дама стала оскорблять и правоохранителя.

Чем закончился конфликт, на данный момент неизвестно.