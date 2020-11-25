В Иркутской области в жилом доме взорвался самогонный аппарарт

В Иркутской области в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат. На месте происшествия работали спасатели.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в Шелехове в ночь с 24 на 25 ноября. На место прибыли 12 спасателей и пять единиц техники. В квартире взрывом повредило входную и межкомнатные двери, а также выбило окна.

По счастливой случайности, никто из людей не пострадал. Эвакуация жильцов ближайших квартир также не потребовалась. Сотрудники МЧС отмечают, что хозяевам квартиры повезло, так как из-за взрыва могло произойти возгорание.

В настоящее время спасатели устанавливают причины произошедшего.