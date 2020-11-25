В Петербурге самолёт не смог вылететь из-за драки пассажиров

В Санкт-Петербурге самолёт до Москвы не вылетел из-за драки пассажиров, которые не поделили место.

Как сообщает ТАСС, рейс на Москву не смог отправиться из Пулково накануне вечером. Из-за драки пассажиров, которые не поделили место, воздушному судну пришлось вернуться в терминал. Отмечается, что на момент инцидента самолёт ещё не успел взлететь. В это время на борту находились 145 пассажиров.

В итоге дебоширов доставили в отдел полиции, где опросили по факту произошедшего. Вылет самолёта был задержан на час.