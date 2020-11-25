Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Украинцы: пусть в школах будет секспросвет. Но - без западных ценностей
Леонков: без ДОН Европа станет заложником разведслужб США
Интернет-омбудсмен: единая биометрическая база стране необходима
"Вертолёты России" передали Сербии медицинский "Ансат"
Илон Маск "подвинул" Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров
Байден готов к встрече с Трампом. Но есть одно условие
Саакашвили предрёк катастрофу украинской экономике
Музей Холокоста в США оказался в центре скандала из-за новой экспозиции
Цена биткоина резко растёт, приближаясь к историческому максимуму

В Петербурге самолёт не смог вылететь из-за драки пассажиров

Происшествия

В Санкт-Петербурге самолёт до Москвы не вылетел из-за драки пассажиров, которые не поделили место.

Как сообщает ТАСС, рейс на Москву не смог отправиться из Пулково накануне вечером. Из-за драки пассажиров, которые не поделили место, воздушному судну пришлось вернуться в терминал. Отмечается, что на момент инцидента самолёт ещё не успел взлететь. В это время на борту находились 145 пассажиров.

В итоге дебоширов доставили в отдел полиции, где опросили по факту произошедшего. Вылет самолёта был задержан на час.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Дочери Трампа предлагают переселиться в Россию
Украинцы: пусть в школах будет секспросвет. Но - без западных ценностей
Леонков: без ДОН Европа станет заложником разведслужб США
Интернет-омбудсмен: единая биометрическая база стране необходима
"Вертолёты России" передали Сербии медицинский "Ансат"
Илон Маск "подвинул" Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров
Боец ММА Абасов устроил драку во время дорожного конфликта в Москве
Теракт в торговом центре в Швейцарии: ранены две покупательницы
Байден готов к встрече с Трампом. Но есть одно условие
Саакашвили предрёк катастрофу украинской экономике
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ефремов уже накосячил. Его могут "опустить" в колонии

Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.

Ефремов уже накосячил. Его могут "опустить" в колонии
Армия США приготовила "сюрприз" для Крыма - РСЗО HIMARS
Военные новости
Армия США приготовила "сюрприз" для Крыма - РСЗО HIMARS
Российский шоу-бизнес
Прилучный сразу после госпитализации позвонил Муцениеце
Общество
Куриные яйца помогут защитить лёгкие при коронавирусе
Игорь Буккер Анонимные средневековые каменщики "подписывали" свои работы Игорь Буккер Любовь Степушова Американист рассказал, почему Трамп не пойдёт на госпереворот Любовь Степушова Олег Артюков Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам Олег Артюков
Комментарии
Захвативший детей в заложники в Санкт-Петербурге сдался
Молдавия: при президенте от Фонда Сороса любая страна обречена
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
"День позора": Заворотнюк рассказала о встрече с Ди Каприо
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
"День позора": Заворотнюк рассказала о встрече с Ди Каприо
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Андрей Кураев: эпидемия не делает конфессиональных и профессиональных различий
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Шантажисты требуют с Тарзана два миллиона рублей
Полиции предложили разрешить стрелять по ковид-диссидентам
Полиции предложили разрешить стрелять по ковид-диссидентам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников