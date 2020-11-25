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Боец ММА Абасов устроил драку во время дорожного конфликта в Москве

Происшествия

Бойца ММА Ислама Абасова задержали в Москве за драку во время конфликта на дороге. Теперь его бой, запланированный на 4 декабря, отменён.

Как сообщают "Известия", конфликт произошёл из-за того, что автомобиль спортсмена перегородил проезжую часть. Водитель другого автомобиля стал выяснять отношения с бойцом, что в итоге переросло в драку. После этого оппонент Абасова обратился в полицию с заявлением.

Ислама Абасова доставили в отдел полиции и после допроса отпустили под подиску о невыезде.

Отмечается, что у бойца был запланирован бой 4 декабря в Сингапуре. Теперь поединок отменён.

Автор: Максим Щегольков
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