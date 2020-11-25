В южном швейцарском городе Лугано полиция арестовала женщину, которая ранила двух посетительниц торгового центра.
Lugano, due persone accoltellate al centro commerciale: non escluso atto terroristico https://t.co/OH4SmCnDiR pic.twitter.com/kvEMZMuMrC— IlSole24ORE (@sole24ore) November 24, 2020
Инцидент назван терактом.
"Она (нападавшая) попыталась задушить одну женщину и ударила другую ножом в шею, прежде чем ее остановили покупатели", — сообщает полиция.
По словам очевидцев, террористка кричала "Аллах Акбар". А орудие преступления - хлебный нож - схватила с витрины магазина.
Известно, что напавшей на покупательниц 28 лет. Она швейцарка. Ранее уже попадала в поле зрения полиции в связи с делом о терроризме.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.