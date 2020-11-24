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В Болгарии задержали украинцев с золотом, спрятанным в нижнем белье

Происшествия

В Болгарии задержали украинцев, которые пытались провезти несколько килограммов золотых изделий в нижнем белье.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл на одном из КПП на границе с Турцией. В ходе осмотра пассажиров микроавтобуса у трёх украинок и двух их спутников суммарно было обнаружено несколько килограммов золота на сумму около 163 тысяч рублей.

Нарушительниц привлекли к уголовной ответственности, они были освобождены под залог.

В отношении мужчин составили акт о нарушении Закона о валютных ценностях.

Автор: Максим Щегольков
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