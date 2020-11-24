В Болгарии задержали украинцев, которые пытались провезти несколько килограммов золотых изделий в нижнем белье.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл на одном из КПП на границе с Турцией. В ходе осмотра пассажиров микроавтобуса у трёх украинок и двух их спутников суммарно было обнаружено несколько килограммов золота на сумму около 163 тысяч рублей.
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