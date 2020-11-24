Житель Урала, поссорившись с родственницей, поджёг дом, в котором находились его жена и ребёнок.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл накануне в Волчанске. У мужчины возник конфликт с его 60-летней родственницей. Не совладав с эмоциями, глава семейства разлил по полу бензин и поджёг горящей берестой.
Позже мужчина одумался и стал забрасывать пламя снегом. Однако и он сам, и его родные получили ожоги и отравились продуктами горения. В итоге всех четверых госпитализировали.
В настоящее время в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.