На Урале мужчина поджёг дом со своей семьёй после ссоры с родственницей

Житель Урала, поссорившись с родственницей, поджёг дом, в котором находились его жена и ребёнок.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл накануне в Волчанске. У мужчины возник конфликт с его 60-летней родственницей. Не совладав с эмоциями, глава семейства разлил по полу бензин и поджёг горящей берестой.

Позже мужчина одумался и стал забрасывать пламя снегом. Однако и он сам, и его родные получили ожоги и отравились продуктами горения. В итоге всех четверых госпитализировали.

В настоящее время в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.