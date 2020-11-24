Под Новгородом женщина за деньги оформила мигрантов отцами своих детей

В Новгородской области местная жительница оформила мигрантов отцами своих детей, чтобы упростить им получение гражданства.

Как сообщает "Российская газета", многодетная дама фиктивно оформила пятерых иностранцев отцами своих детей. Женщина получала от мигрантов деньги за такую услугу, а сами иностранцы рассчитывали получить таким образом российское гражданство в упрощённом порядке.

Иностранцев, заинтересованных в данной услуге, искала подруга подозреваемой.

В настоящее время в отношении многодетной матери и её подруги возбуждено уголовное дело.