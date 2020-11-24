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В Баренцевом море столкнулись рыболовецкий траулер и судно

Происшествия

В Баренцевом море произошло столкновение рыболовецкого траулера "Печора" и судна "Атлантик леди".

Как сообщает портал severpost.ru, инцидент произошёл утром 21 ноября. Во время швартовки для погрузки рыбы произошёл навал кормовой частью правого борта рыболовецкого траулера "Печора" на судно "Атлантик леди". Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, загрязнения окружающей среды допущено не было.

Известно, что мореходные качества судов не пострадали и нет никаких ограничений для их эксплуатации.

В настоящее время по факту инцидента прокуратура проводит проверку.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ирина Гусакова
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