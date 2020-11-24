В Башкирии местные жители нелегально продавали опасные лекарства

В Башкирии местные жители организовали незаконную группу по продаже опасных несертифицированных лекарств.

Как сообщают "Аргументы и факты", злоумышленники продавали лекарства через сайты и соцсети, вводя людей в заблуждение, уверяя, что медикаменты абсолютно безопасны. Установлено, что часть несертифицированных лекарств была закуплена за границей и могла представлять реальную опасность для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, подозреваемые продавали косметологические препараты местных производителей без этикеток.

В настоящее время задержаны двое участников преступной группы, они находятся под подпиской о невыезде. Во время обысков у них было изъято более 1,5 тысяч единиц медикаментов и различные документы. Расследование продолжается.