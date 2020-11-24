На Алтае под прикрытием благотворительного фонда похищали людей

В Алтайском крае задержали сотрудников благотворительного фонда, которые похищали людей и удерживали их против их воли.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Топчихинском районе. Были задержаны три руководителя и двое сотрудников благотворительного фонда "Ключ в жизнь", их подозревают в похищении и незаконном лишении свободы людей.

По версии следствия, фонд был создан в 2014 году для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Сотрудники фонда вводили родственников зависимых в заблуждение, гарантируя для постояльцев комфортное размещение и квалифицированную помощь. Однако, вместо этого людей насильно удерживали, лишая свободы передвижения, применяли к ним физическое и психологическое насилие. Также установлено, что некоторых людей похищали и увозили для реабилитации.

Четверых задержанных заключили под стражу, ещё один находится под домашним арестом. Расследование продолжается.