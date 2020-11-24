В калининградской квартире обнаружены тела женщины и её дочери

В квартире одного из домов Калининграда обнаружили тела пожилой женщины и её дочери.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл накануне в доме на бульваре Любови Шевцовой. В квартире обнаружили тела 65-летней пенсионерки и её 42-летней дочери. Отмечается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Установлено, что дверь в квартире была заперта изнутри.

Согласно предварительной информации, младшая из женщин скончалась около десяти дней назад, а её мать умерла несколькими днями позже.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.