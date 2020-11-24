Под Саратовом парня осудили за интим с 13-летней школьницей

В Саратовской области молодой человек получил срок за интимную близость с 13-летней школьницей.

Как сообщает "Комсомольская правда", 19-летний парень с мая по август этого года неоднократно вступал в интимную связь с 13-летней девочкой.

О таких близких отношениях парня и школьницы узнали сотрудники органов профилактики и полицейские. Следователи смогли собрать достаточные доказательства вины подозреваемого.

На суде молодой человек полностью признался в содеянном. Его приговорили к году колонии-поселения.