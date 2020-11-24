В Томском детсаду воспитанников заставляли мыть полы и унитазы

Следственный комитет проверит детский сад в Томске, где по версии горожан, детей заставляли мыть полы и унитазы.

Как сообщает портал regnum.ru, информацию о принуждении воспитанников детсада к мытью полов и унитазов, горожане распространили в местных пабликах в соцсетях. Детей, якобы, так наказывали за плохое поведение.

Региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по указанным фактам. Кроме того, администрация дошкольного учреждения проводит внутреннее расследование инцидента.