На Сахалине у браконьера изъяли 444 килограмма камчатского краба

На Сахалине оперативники изъяли у браконьера 444 килограмма камчатского краба на четыре миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС, полицейские и Росгвардия накрыли нелегальный цех по переработке камчатского краба в Поронайском районе.

Оперативники изъяли 444 килограмма лап свежего краба, а также рыболовный инвентарь и приспособления для варки краба. Отмечается, что изготовление продукции проходило в условиях антисанитарии.

На территории находился сырой краб и уже готовая к сбыту продукция. Там же задержали и 33-летнего ранее судимого подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело.