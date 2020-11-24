Антимасочник родом из СССР устроил скандал в магазине

В Барнауле антимасочник устроил скандал в магазине и подал в полицию заявление на его администрацию.

Как сообщает портал altapress.ru, в магазине мужчине отказали в продаже продуктов, так как он был без маски. Покупатель заявил, что родился в СССР и законам Российской Федерации не подчиняется, однако, его доводы не убедили сотрудников магазина.

Тогда ковид-дессидент сам обратился к полицейским, которым сообщил, что администрация магазина и кассиры нарушают его права. Стражи порядка поинтересовались, знает ли мужчина о распоряжении губернатора, в котором говорится о соблюдении санитарных норм в период пандемии. На это покупатель ответил, что "не знает и знать не хочет".

После этого полицейские попросили его проследовать с ними в служебный автомобиль. Сначала мужчина отказывался, но позже все-таки проследовал за стражами порядка.