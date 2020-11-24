В Петербурге пенсионерка без маски в ответ на просьбу полицейского пройти с ним для составления протокола набросилась на него с кулаками.
Как сообщает РИА "Новости", участковый остановил маршрутку для проверки соблюдения санитарных норм. Войдя в салон, страж порядка увидел пенсионерку без маски, после чего попросил женщину пройти с ним для составления протокола. В ответ на это пожилая дама ударила полицейского по туловищу.
В отделе полиции женщина ещё трижды ударила полицейского и грубо его оскорбила.
В итоге на 58-летнюю петербурженку завели уголовное дело.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.