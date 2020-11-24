В Петербурге на пенсионерку без маски завели уголовное дело. За драку

В Петербурге пенсионерка без маски в ответ на просьбу полицейского пройти с ним для составления протокола набросилась на него с кулаками.

Как сообщает РИА "Новости", участковый остановил маршрутку для проверки соблюдения санитарных норм. Войдя в салон, страж порядка увидел пенсионерку без маски, после чего попросил женщину пройти с ним для составления протокола. В ответ на это пожилая дама ударила полицейского по туловищу.

В отделе полиции женщина ещё трижды ударила полицейского и грубо его оскорбила.

В итоге на 58-летнюю петербурженку завели уголовное дело.