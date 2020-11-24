На Сахалине конфликт командира экипажа военного вертолёта и полицейского закончился дракой.
Как сообщают "Известия", инцидент произошёл днём 22 ноября. На выходе из аэропорта Южно-Сахалинска полицейский попытался установить личность военнослужащего, в ходе чего завязалась словесная перепалка. После этого разгневанный военный ударил полицейского кулаком по голове.
По некоторым данным, в момент инцидента командир военного вертолёта был пьян.
В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.