В Забайкалье таможенники задержали грузовик, направлявшийся в Китай с крупной партией золота.
Как сообщает ТАСС, во время проверки грузовика сотрудники таможни обнаружили семь золотых слитков общей массой колол 2,5 килограммов. Автомобиль направлялся в Китай. Отмечается, что слитки изготовлены кустарным способом, так как на них нет специальных пломб.
Драгметалл обнаружили под приборной панелью авто, при этом у водителя не было при себе документов, которые подтверждали бы легальность изготовления и приобретения золота.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, контрабандисту грозит до семи лет колонии.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.