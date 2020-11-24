Золотой вояж: в Китай пытались вывезти золото на 11 миллионов рублей

В Забайкалье таможенники задержали грузовик, направлявшийся в Китай с крупной партией золота.

Как сообщает ТАСС, во время проверки грузовика сотрудники таможни обнаружили семь золотых слитков общей массой колол 2,5 килограммов. Автомобиль направлялся в Китай. Отмечается, что слитки изготовлены кустарным способом, так как на них нет специальных пломб.

Драгметалл обнаружили под приборной панелью авто, при этом у водителя не было при себе документов, которые подтверждали бы легальность изготовления и приобретения золота.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, контрабандисту грозит до семи лет колонии.