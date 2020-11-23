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Пятилетняя девочка погибла после того, как съела суши

Происшествия

В Челябинске пятилетняя девочка умерла после того, как съела суши во время семейного ужина.

Как сообщает "Московский комсомолец", молодая семья, в которой воспитывались двое детей, заказала на дом суши. После того, как пятилетняя девочка попробовала блюдо из доставки, ей стало плохо.

Родители ребёнка вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти девочку медики не смогли, она скончалась.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Суши, которыми ужинала семья, изъяли для экспертизы. Отмечается, что отравление — только одна из версий, точную причину смерти ребёнка можно будет установить только после получения результатов экспертиз.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ирина Гусакова
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