Мальчик находился пять дней один в закрытой квартире

В Москве десятилетний мальчик провёл один в запертой квартире на Новоорловской улице пять дней.

Как сообщают "Известия", мальчика обнаружили в квартире одного из домов накануне. Ребёнка доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что для его жизни и здоровья опасности нет.

В настоящее время по данному факту прокуратура Солнцевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей мальчика и надзорных ведомств. Отмечается, что проверка находится на контроле столичной прокуратуры.