Москвичка сдала сына в полицию из-за выстрелов в его комнате

В Москве женщина сдала в полицию сына из-за того, что он устроил из их квартиры склад нелегального оружия.

Как сообщает lenta.ru, жительница столицы позвонила в полицию и сообщила, что в комнате её 44-летнего сына слышны выстрелы. Прибывшие на место стражи порядка задержали стрелка. Установлено, что мужчина развлекался, расстреливая различные предметы у себя в квартире.

В ходе обыска правоохранители обнаружили пистолеты системы ТТ, Макарова и Стечкина, а также травматическое оружие, детали от различного оружия, а также более 200 патронов и банки с порохом.

Возбуждено уголовное дело, в настоящее время москвич находится под подпиской о невыезде.