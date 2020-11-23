"Ленфильм" заплатит 600 тысяч рублей за упавшее на Mercedes дерево

В Санкт-Петербурге суд обязал киностудию "Ленфильм" выплатить владельцу иномарки компенсацию за упавшее на авто дерево.

Как сообщает портал nevnov.ru, в декабре прошлого года на автомобиль Mercedes с территории киностудии "Ленфильм" упало дерево, серьёзно повредив транспортное средство. Потерпевший потребовал от киностудии 621 070 рублей. Сумма включает расходы на ремонт авто, затраты на юриста, госпошлину и услуги оценщика.

Представители студии пытались доказать, что в падении дерева виноват штормовой ветер, однако не смогли этого сделать. В итоге суд удовлетворил требования истца в полном объёме.