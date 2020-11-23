Житель Бреста хотел ограбить микроавтобус, но ему помешали находившиеся внутри бойцы ОМОНа.
Как сообщает портал oreanda. ru, ранее судимый 43-летний мужчина осматривал припаркованные автомобили и проверял, не забыли ли их владельцы запереть двери. Злоумышленник хотел поживиться забытыми в автомобилях вещами. Так во время своей прогулки мужчина успел раздобыть очки, флешку и FM-модулятор.
В определённый момент внимание воришки привлёк микроавтобус без опознавательных знаков. Внутри его ждал сюрприз: открыв двери авто, мужчина увидел внутри бойцов ОМОНа. В итоге мужчину задержали правоохранители.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.