В Бресте мужчина хотел обокрасть микроавтобус, но нарвался на ОМОН

Житель Бреста хотел ограбить микроавтобус, но ему помешали находившиеся внутри бойцы ОМОНа.

Как сообщает портал oreanda. ru, ранее судимый 43-летний мужчина осматривал припаркованные автомобили и проверял, не забыли ли их владельцы запереть двери. Злоумышленник хотел поживиться забытыми в автомобилях вещами. Так во время своей прогулки мужчина успел раздобыть очки, флешку и FM-модулятор.

В определённый момент внимание воришки привлёк микроавтобус без опознавательных знаков. Внутри его ждал сюрприз: открыв двери авто, мужчина увидел внутри бойцов ОМОНа. В итоге мужчину задержали правоохранители.