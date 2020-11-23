В Кузбассе рабочий погиб во время обрушения породы в шахте. Проводится доследственная проверка.
Как сообщает Интерфакс, трагедия произошла накануне днём. Установлено, что 34-летний шахтёр вместе с напарником выполнял работы по установке оборудования. Погибший наклонился к цепи лавного привода, и в этот момент на него обрушился пласт угольной породы. Второй шахтёр не пострадал.
Напарник погибшего сообщил о произошедшем диспетчеру, тело рабочего подняли на поверхность горноспасатели.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту инцидента.
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