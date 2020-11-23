Полицейские задержали мать младенца, который умер от обезвоживания

На Сахалине задержали мать шестимесячного мальчика, который умер от обезвоживания.

Как сообщает РИА "Новости", тело ребёнка было обнаружено в одном из домов Сахалинской области. Правоохранители также изъяли из семьи брата-близнеца умершего младенца, а также их двухлетнюю сестру. У этих детей выявлены признаки дистрофии средней степени тяжести, малышей направили в больницу.

Отмечается, что в настоящее время в отношении матери детей возбуждено уголовное дело. Кроме того, дело о халатности возбуждено в отношении ответственных лиц органов опеки.

Установлено, что задержанная женщина злоупотребляет алкоголем, должного внимания детям не уделяла. Бытовые условия в доме неудовлетворительные, для проживания детей они непригодны, в доме не было еды и одежды для малышей.