Под Ярославлем волк покусал беременную женщину

В Ярославской области волк напал на беременную женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Как сообщает портал actualnews.org, инцидент произошёл ночью 22 ноября в деревне Дёмино Рыбинского района. Насколько сильно пострадала женщина неизвестно, однако её доставили в травмпункт, где медики оказали ей необходимую помощь.

К месту происшествия прибыл местный егерь, который застрелил агрессивное животное, так как оно могло страдать бешенством и представляло опасность для других людей. Отмечается, что у егеря была соответствующая лицензия на отстрел.