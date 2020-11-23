Шестилетняя девочка выжила после падения с четвёртого этажа

В Томске шестилетняя девочка выжила после того, как выпала из окна четвёртого этажа.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября. Как сообщает ТАСС, на место происшествия экстренно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшую девочку госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи №2, где она провела ночь в реанимации. Отмечается, что медикам удалось стабилизировать состояние ребёнка, и утром её перевели в отделение.

Издание 360tv.ru сообщает, что Следственный комитет начал проверку по факту падения ребёнка из окна жилого дома.