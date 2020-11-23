Нападение на церковь в США: два человека погибли

Новости с пометкой срочно приходят из городка Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

#BREAKING: Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California. Police say more information will be released when it becomes available. #Stabbing pic.twitter.com/byh75KcBwA — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 23, 2020

Два человека погибли в результате нападения с ножом на баптистскую церковь Грейс.

Ещё несколько человек серьёзно ранены, - сообщает полиция города в Twitter.

Нападавший, ранивший несколько человек, некоторые из которых получили серьезные ранения, уже задержан. Это сообщение подтвердил мэр города Сэм Ликкардо.

По уточнённой информации, нападение совершено, когда службы в церкви не было. В помещении находились бездомные, которых священнослужители пустили погреться.

Мотивы, которые двигали нападавшим, пока неизвестны.