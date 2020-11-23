На Алтае пьяные прихожане устроили дебош в храме

В Барнауле пьяные прихожане устроили дебош в одном из храмов. Успокаивать их пришлось с помощью охраны.

Инцидент произошёл в Александро-Невском соборе 22 ноября. Пара, находившаяся в нетрезвом состоянии, вошла в церковь и стала громко разговаривать. После этого мужчина сел на пол. Прихожане стали делать ему замечание, на что он ответил, что ходит в храм "как ему хочется".

Как сообщает портал altapress.ru, священнослужитель также сделал паре замечание, после чего их силой выдворила из церкви охрана.