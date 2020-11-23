Дорога ярости: водитель напал на автоинспектора с монтировкой

В Волгограде агрессивный водитель ударил полицейского монтировкой. Напарнику инспектора пришлось открыть огонь.

Инцидент произошёл днём 21 ноября. Правоохранители пытались остановить иномарку, которая передвигалась без регистрационных номерных знаков. На требования автоинспекторов водитель BMW не реагировал, но вскоре стражам порядка всё же удалось остановить нарушителя.

После остановки водитель вышел из машины и ударил монтировкой полицейского. Его напарник сделал предупредительный выстрел, но нападавший не унимался, и тогда стражу порядка ничего не оставалось, как стрелять по ногам водителя.

Пострадавший полицейский находится в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Нападавший также в больнице, его прооперировали. В отношении него возбуждено уголовное дело.