Петербуржцы устроили стрельбу из-за ссоры в родительском чате

В Санкт-Петербурге конфликт в родительском чате закончился перестрелкой шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в Выборгском районе северной столицы вечером 21 ноября. В ходе конфликта между группой людей на проспекте Тореза прозвучал выстрел. Отмечается, что в результате никто не пострадал. На месте происшествия стражи порядка изъяли газовый и травматический пистолеты.

Участники инцидента пояснили, что конфликт произошёл из-за ссоры в родительском чате. Издание отмечает, что на данный момент официального подтверждения данной информации пока нет.

Петербуржцев доставили в отдел полиции и составили в отношении них административные протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.