В Белоруссии школьным обедом отравились 280 учеников

В Минске после обеда в школьной столовой с признаками отравления к врачам обратились около 280 детей.

Как сообщает портал govoritmoskva. ru, школьники стали массово обращаться за медпомощью после обеда. У детей наблюдалась рвота и диарея. Отмечается, что на данный момент госпитализированы 16 учеников.

Портал ont. by информирует, что плохо себя почувствовали в основном ученики 5-9 классов. Местный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей. Были изъяты продукты, из которых готовился школьный обед, а также техническая документация.