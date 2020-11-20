В Минске после обеда в школьной столовой с признаками отравления к врачам обратились около 280 детей.
Как сообщает портал govoritmoskva. ru, школьники стали массово обращаться за медпомощью после обеда. У детей наблюдалась рвота и диарея. Отмечается, что на данный момент госпитализированы 16 учеников.
Портал ont. by информирует, что плохо себя почувствовали в основном ученики 5-9 классов. Местный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей. Были изъяты продукты, из которых готовился школьный обед, а также техническая документация.
Участники альянса "Пять глаз" могут заниматься разведкой как и где угодно, пока их деятельность не угрожает Китаю.