Школьница найдена убитой в квартире на западе Москвы

В квартире на западе столицы обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Как сообщает ТАСС, тело девочки-подростка с множественными колото-резанными ранами найдено в квартире на Можайском шоссе.

В настоящее время на месте работают криминалисты и следователи. Отмечается, что дело взял на личный контроль начальник ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.

Издание lenta. ru сообщает, что погибшая проживала с отцом и бабушкой. Никого из родственников в момент трагедии дома не было: отец находится в командировке, а бабушка проходит лечение в больнице.