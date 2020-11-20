В квартире на западе столицы обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти.
Как сообщает ТАСС, тело девочки-подростка с множественными колото-резанными ранами найдено в квартире на Можайском шоссе.
В настоящее время на месте работают криминалисты и следователи. Отмечается, что дело взял на личный контроль начальник ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.
Издание lenta. ru сообщает, что погибшая проживала с отцом и бабушкой. Никого из родственников в момент трагедии дома не было: отец находится в командировке, а бабушка проходит лечение в больнице.
Участники альянса "Пять глаз" могут заниматься разведкой как и где угодно, пока их деятельность не угрожает Китаю.