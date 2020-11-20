В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек

В столице Грузии неизвестный в офисе микрофинансовой организации удерживает людей в заложниках.

Как сообщает РИА "Новости", в заложниках находятся девять человек. Известно, что мужчина требует снизить цены на лекарства и банковские проценты.

По некоторым данным, нападавших было пятеро и все они вооружены гранатами. Один из местных телеканалов сообщил, что двоих заложников отпустили.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовные дела по двум статьям. Территория оцеплена, силовики проводят спецоперацию.