В Турции наказали россиян из-за масок

Полиция Антальи оштрафовала двух российских туристов, которые отказывались носить маски.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл вечером 19 ноября. В отделение полиции Антальи доставили двух россиян, прилетевших рейсом из Санкт-Петербурга. Отмечается, что российские граждане отказывались носить маски в общественных местах, в соответствии с противоэпидемиологическими мерами, введёнными на законодательном уровне в Турции.

В итоге, в отношении туристов составили протоколы, выписали им штрафы и после всех формальностей отпустили. Далее россияне проследовали к месту отдыха.