В Дагестане подросток с оскорблениями напал на инспектора ГИБДД

В Хасавюрте подросток напал на сотрудника ГИБДД в ответ на "вежливое обращение".

Как сообщает портал rosbalt. ru, подростка задерживали сразу пять полицейских. По некоторым данным, изначально инспекторы обратились к нему с просьбой надеть маску.

В МВД пояснили, что в ответ на "вежливое обращение" подросток сначала оскорбил одного из инспекторов, а позже ударил его. После этого полицейские были вынуждены задержать нападавшего.

Силовики ссылаются на запись регистратора патрульной машины, на которой видно, как подросток нападает на сотрудника полиции.

Отмечается, что теперь парня могут привлечь к уголовной ответственности за нападение на сотрудника при исполнении.