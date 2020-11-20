Подростки хотели "взорвать" здание ФСБ в Майнкрафте

В Канске ФСБ задержала троих подростков по подозрению в создании террористического сообщества. Поводом стала переписка во "ВКонтакте".

Как сообщает "Московский комсомолец", юноши привлекли внимание силовиков летом этого года, когда распространяли по городу листовки в поддержку студента-анархиста Азата Мифстахова. Одна из таких листовок оказалась на двери здания ФСБ. Тогда с подростками провели беседу и отпустили.

После этого сотрудники федеральной безопасности изучили переписку молодых людей во "ВКонтакте", в которой среди прочего школьники обсуждали то, что построили в компьютерной игре "Майнкрафт" здание ФСБ, и ради забавы планировали его взорвать.

В итоге, подростков вызвали на допрос. Силовики установили, что школьники придерживаются анархических взглядов, самостоятельно изготавливают петарды и увлекаются химией.

На допросе двое подростков сознались в противоправной деятельности, сейчас они под домашним арестом. Их товарищ своей вины не признал, его определили в СИЗО.