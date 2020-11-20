Россиянин застал домушников у себя дома и запер одного из воров в своей квартире до приезда полиции.
Как сообщает lenta. ru, инцидент произошёл 19 ноября в городе Волжский. Местный житель вернулся домой и увидел, что дверь в его квартиру открыта, а внутри находятся неизвестные люди.
Заметив хозяина жилплощади, воришки попытались скрыться, но мужчина не растерялся: одного из "любителя халявы" он запер в своей квартире и удерживал его там до приезда полицейских.
Прибывшие стражи порядка приняли из рук собственника жилья вора, им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Вскоре удалось задержать и его подельника-ровесника, который также некогда отбывал наказание в местах не столь отдалённых. В настоящее время в отношении пойманных с поличным возбуждено уголовное дело.
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