В подмосковном лесу нашли связанного мёртвого мужчину

В Московской области в лесу было обнаружено тело связанного мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает russian. rt.com, у погибшего были связаны руки, а голова обмотана полимерным материалом. Кроме того, присутствуют множественные телесные повреждения.

Отмечается, что оперативники уже задержали троих подозреваемых в убийстве, ими оказались двое мужчин и одна женщина.

На данный момент криминалисты провели осмотр места происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.