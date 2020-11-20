В Московской области в лесу было обнаружено тело связанного мужчины. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает russian. rt.com, у погибшего были связаны руки, а голова обмотана полимерным материалом. Кроме того, присутствуют множественные телесные повреждения.
Отмечается, что оперативники уже задержали троих подозреваемых в убийстве, ими оказались двое мужчин и одна женщина.
На данный момент криминалисты провели осмотр места происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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