В Астрахани мужчина 14 лет насиловал собственную дочь

В Астрахани осудили мужчину, который на протяжении 14 лет растлевал свою собственную дочь.

Как сообщает ТАСС, в период с 2005 по 2019 годы отец принуждал родную дочь к интимной близости. Всего было доказано 130 фактов надругательства со стороны обвиняемого.

Расследованием преступлений занимался Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

В итоге, насильника приговорили к 25 годам колонии строгого режима.