В Петербурге приезжий убил мужчину из-за просьбы надеть маску

В Санкт-Петербурге из-за просьбы надеть маску в салоне автобуса житель Оренбуржской области убил местного жителя.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 17 ноября. Потерпевший ехал в автобусе и сделал замечание двоим пассажирам — мужчине и женщине, и попросил их надеть защитные маски. Затем конфликт продолжился на улице, где по версии следствия, подозреваемый нанёс мужчине удары ножом.

Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за тяжкие преступления.

Оренбуржца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.