Тренер спортшколы пойдёт под суд за надругательства над ученицами

В подмосковном Одинцово тренера спортивной школы обвиняют в 29 эпизодах надругательств над шестью ученицами.

Как сообщает портал newinform.com, пострадавшие несовершеннолетние долгое время скрывали эти факты, но позже сами решили обратиться за помощью правоохранителей.

Установлено, что мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девочек в течение нескольких лет.

По делу был назначен ряд экспертиз, собраны иные доказательства вины подозреваемого. В настоящее время 11 томов уголовного дела переданы в суд.