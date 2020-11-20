Две бойцовские собаки убили молодого мужчину из Башкирии

В Башкирии две бойцовские собаки напали на мужчину и нанесли ему смертельные раны.

Как сообщают "Известия", трагедия произошла 15 ноября в городе Октябрьский.

По предварительной версии, 24-летний мужчина находился один в квартире, с ним находились две собаки, стаффордширский терьер и питбультерьер. В какой-то момент животные напали на мужчину и нанесли ему множество серьёзных ран.

Пострадавшего госпитализировали. Через несколько дней он скончался от обильной кровопотери.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину агрессивного поведения животных. Известно, что во время инцидента соседи погибшего услышали лай и крики, после чего вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка нейтрализовали животных с помощью табельного оружия. В настоящее время тела собак отправлены на экспертизу.