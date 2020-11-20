Под Челябинском двое детей и двое взрослых умерли, отравившись газом

В Челябинской области двое детей и двое взрослых погибли после отравления газом.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в городе Чебаркуле. Накануне в одной из квартир города были обнаружены тела взрослых мужчины и женщины, а также двух мальчиков девяти и двенадцати лет.

По предварительной версии, люди погибли в результате отравления газом, которое произошло в результате утечки.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.